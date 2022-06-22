Красноярск, , 02:17 — REGNUM В среду, 22 июня, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +27… +29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. Фонтаны на Театральной площади © Андрей Никитин

В 6:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 22 на 23 июня ожидается до +16… +20 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В четверг, 23 июня, в Красноярске до +23… +26 °C, переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью — до +15… +19 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В пятницу, 24 июня, в Красноярске ожидается до +18… +21 °C днём и до +14… +16 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 22 июня на юге Таймыра, в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидается до +30… +32 °C. В Туруханском районе, в центральных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 20 м/с.

В центральных районах Красноярского края, в Эвенкийском МР, в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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