Киев, 22 июня, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Михолом Мартиным провел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский глава сообщил в своем микроблоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он выразил благодарность Мартину за поддержку ирландскими властями стремлений Киева стать членом ЕС. Зеленский также пригласил премьер-министра посетить Украину с первым в истории двусторонних отношений визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня телеканал Fox News передал о том, что в Киев прибыл министр юстиции США Меррик Гарленд, который должен встретиться с украинским генпрокурором Ириной Венедиктовой.