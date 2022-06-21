Мариуполь, ДНР, 22 июня, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Повреждения, полученные во время боевых действий, а также от рук украинских боевиков, стали главной проблемой для судов в Мариуполе. Об этом 21 июня рассказал командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов в интервью РИА Новости.

Mtu.gov.ua Морской торговый порт в Мариуполе

По словам Кочемазова, во время ведения боевых действий в порту Мариуполя суда получили значительные повреждения. При этом ряд судов намеренно вывели из строя украинские боевики, с целью не допустить их выхода из порта.

Порт Мариуполя уже покинул по гуманитарному коридору, организованному военнослужащими России, сухогруз Azov Concord под флагом Мальты. Грузовое судно взяло курс на Новороссийск. Ещё пять иностранных судов готовятся к выходу в море в порту Мариуполя.

Согласно заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, в течение двух-трёх недель будет восстановлено снабжение порта в Мариуполе водой и электроэнергией. До конца текущего года властями ДНР планируется отгрузить через порт около миллиона тонн продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что порты Мариуполя, Крыма и Краснодарского края может соединить пассажирское судоходство.