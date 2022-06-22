Москва, 22 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Праздничная программа по случаю Дня молодежи 26 июня пройдет в Москве в парке искусств «Музеон». Об этом 22 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Творческая молодежь

Все посетители смогут принять участие в мастер-классах, лекциях, карьерных тренингах, спортивных занятиях, а также посмотреть концерт. Всего будет работать девять тематических зон, посвященных карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям.

«Одну из площадок в «Музеоне» как раз посвятят волонтерству. Там все желающие смогут узнать о волонтерском движении столицы и поучаствовать в благотворительности. Помимо этого, в парке будут представлены программы Всероссийского конкурса «Большая перемена» и платформы «Россия — страна возможностей», — сказала Сергунина.