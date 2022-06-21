Вашингтон, 22 июня, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не намерен отменять или переносить запланированную на июль поездку в Израиль из-за предстоящего роспуска Кнессета (парламента) и смены премьер-министра еврейского государства. Об этом он заявил 21 июня, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Gage Skidmore Джозеф Байден

На вопрос о возможных изменениях в планах его предстоящего визита в Израиль Байден ответил однозначным «нет». Других комментариев на эту тему от президента не последовало.

Напомним, глава Белого дома намерен посетить Израиль 13−14 июля, в ходе запланированного с 13 по 16 июля ближневосточного турне. В программе поездки также значатся посещение Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом 20 июня была достигнута договорённость о роспуске парламента 26 июня. До проведения следующих выборов правительство в рамках коалиционного соглашения возглавит Лапид.

Читайте также: В Израиле объявили о создании Израильской гвардии