Вашингтон, 22 июня, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Американские власти не устанавливали каких-либо сроков по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, но надеялись, что указанный процесс завершится быстро. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 21 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что Вашингтон не участвует в переговорах между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой по претензиям со стороны Турции из-за расширения Североатлантического альянса. Вместе с тем, по словам Прайса, США оказывают поддержку в широком обсуждении указанной темы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня газета Yle распространила информацию о том, что президент Финляндии Саули Ниинистё не верит, что Стокгольм и Хельсинки смогут достичь соглашения с Анкарой до саммита НАТО в Мадриде, который пройдет с 29 по 30 июня в Мадриде.

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