Париж, 22 июня, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство «Пари Сен-Жермен» готово платить 27-летнему центральному защитнику миланского «Интера» и сборной Словакии Милану Шкриниару 7,5 миллиона евро в год.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Ранее сообщалось, что «Интер» отверг последнее предложение «ПСЖ» по трансферу Шкриниара в размере 60 миллионов евро. «Нерадзурри» требуют от парижского клуба минимум 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Милан Шкриниар принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Шкриниар выступает за «Интер» с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость словацкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.