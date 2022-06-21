Тегеран, 22 июня, 2022, 01:14 — ИА Регнум. На юге Ирана в ночь на 22 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Землетрясение произошло в 01:39 по местному времени (00:09 мск). Его эпицентр располагался вблизи побережья Персидского залива, в 59 километрах к юго-востоку от города Мохр (35 тыс. жителей) и в 275 километрах к северо-востоку от города Доха (Катар, 344 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане утром 22 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1.