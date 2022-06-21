Рен, Франция, 22 июня, 2022, 01:14 — ИА Регнум. 26-летний центральный защитник «Лиона» и сборной Бельгии по футболу Джейсон Денайер вошел в сферу трансферных интересов «Ренна». Об этом 21 июня сообщило издание Footmercato.

Bjk.com.tr «Лион» — «Бешикташ»

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Джейсон Денайер принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Джейсон Денайер выступает за «Лион» с 21 августа 2018 года после перехода из «Манчестер Сити» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

Текущее соглашение бельгийца с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2022 года.