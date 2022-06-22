Ханой, , 01:13 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 748 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, все заболевшие выявлены внутри страны, на территории 40 провинций и городов. По-прежнему самый крупный очаг распространения инфекции располагается во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 145 инфицированных. Также крупные очаги зафиксированы в провинции Футо на севере страны и провинции Нгеан в центральной части Вьетнама.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 738 909. К 22 июня в республике смогли выздороветь и выписаться из медучреждений уже 9 617 180 заболевших. Еще 43 084 человека с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.