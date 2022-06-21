Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 01:11 — ИА Регнум. 21 июня санкт-петербургский «Зенит» в первом матче «Кубка PARI Премьер» по пенальти одержал победу над «Пари НН». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами отметились 25-летний бразильский нападающий Малком (31') и 29-летний защитник номинальных гостей Кирилл Гоцук (40').

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Круговой, Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Сутормин, Кравцов, Малком, Сергеев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Пенчиков, Гоцук, Шарипов, Калинский, Берковский, Стоцкий, Рыбчинский, Сулейманов.