Анкара, 22 июня 2022, 01:08 — REGNUM Крупный лесной пожар вспыхнул в городе Мармарис на юге Турции, сообщило в своем микроблоге управление лесного хозяйства провинции Мугла.

Лесной пожар
Лесной пожар
Krewlex

Для тушения огня направили два вертолета, но работы по ликвидации возгорания осложняются сильными порывами ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в испанской провинции Наварра число городов, эвакуированных из-за лесных пожаров, достигло 13.

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