Анкара, 22 июня 2022, 01:08 — REGNUM Крупный лесной пожар вспыхнул в городе Мармарис на юге Турции, сообщило в своем микроблоге управление лесного хозяйства провинции Мугла.
Для тушения огня направили два вертолета, но работы по ликвидации возгорания осложняются сильными порывами ветра.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в испанской провинции Наварра число городов, эвакуированных из-за лесных пожаров, достигло 13.
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