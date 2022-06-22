Лондон, , 01:07 — REGNUM Как сообщает издание West Ham Zone, руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» готово подписать 30-летнего атакующего полузащитника «Брентфорда» и сборной Дании Кристиана Эриксена, отказавшего «Манчестер Юнайтед».

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Текущее соглашение Эриксена с «Брентфордом» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракт футболист покинет английский клуб, за который выступает с января этого года, на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Кристиан Эриксен принял участие в одиннадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.