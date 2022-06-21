Хост, Афганистан, 22 июня, 2022, 00:55 — ИА Регнум. В Афганистане утром 22 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

8am. af Афганистан

Землетрясение произошло в 05:27 по местному времени (00:27 мск). Его эпицентр располагался в 36 километрах к юго-западу от города Хост (96,1 тыс. жителей) и в 64 километрах к юго-востоку от города Гардез (103 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине шесть километров.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у берегов Японии в Тихом океане.