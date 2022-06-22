Берн, , 00:46 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в Швейцарии за последние семь суток, составило 24 704, что на 48,7% больше, чем было зафиксировано в предыдущие семь дней. Об этом сообщает на своем сайте Швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, с 15 по 21 июня в стране зарегистрировано 11 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19, в то время как с 8 по 14 июня было подтверждено 6 подобных фактов. Таким образом, количество выявленных умерших от коронавирусной инфекции за неделю выросло на 83,3%.

Заболеваемость COVID-19 растет в Швейцарии на протяжении нескольких последних недель. При этом власти страны пока не вводят каких-либо срочных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня официальный представитель министерства здравоохранения Египта Хоссам Абдель Гоффар объявил, что медицинские учреждения, которые были переоборудованы для лечения пациентов с коронавирусом, возвращаются к нормальному режиму работы.

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