Красноярск, , 00:39 — REGNUM В Красноярском крае стартовали плановые тактические учения зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), вооружённого зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-300. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны.

Расчет С-300 Mil.ru

пресс-служба ЦВО «Дивизионы полка… приведены в боевую готовность. В настоящее время в полку отработаны мероприятия по приведению в боевую готовность «полная», далее военнослужащим предстоит совершить марш в новые позиционные районы, выполнить инженерную разведку местности, отработать нормативы по развёртыванию ЗРК и заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности».

В учениях задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц техники. Их планируется завершить к концу текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированное в Еврейской автономной области ракетное соединение Восточного военного округа, вооружённое оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», отработало уничтожение учебных целей, «имитирующих критически важные объекты условного противника».

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