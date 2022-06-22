22 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 00:57 — REGNUM В Волгограде тысячи людей приняли участие в патриотических акциях «Завтра была война» и «Свеча памяти», посвящённых Дню памяти и скорби.

Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

На Мамаевом кургане участники акции «Завтра была война» вспомнили защитников Родины, спасших нашу страну и весь мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции «Завтра была война» Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции «Завтра была война» Александр Куликов © ИА REGNUM

Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции «Завтра была война» Александр Куликов © ИА REGNUM

Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Также участники акции отдали дань уважения современным героям, выполняющим воинский долг на территории Украины. Около 450 человек с зажжёнными свечами выстроились в форме буквы Z в знак поддержки специальной военной операции.

Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине Александр Куликов © ИА REGNUM

В акции приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители и личный состав правоохранительных, силовых и надзорных ведомств, представители органов власти, кадеты полицейских классов.

Участники акции «Завтра была война» Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции «Завтра была война» Александр Куликов © ИА REGNUM

Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны атаковали границы СССР и начали бомбить мирные сёла и города. За 1418 дней Великой Отечественной войны погибли около 27 млн советских граждан. В память о них день 22 июня в России объявлен Днём памяти и скорби. Впервые акция «Завтра была война», посвящённая Дню памяти и скорби, состоялась в Волгограде 10 лет назад.