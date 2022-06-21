Белград, 22 июня, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирался приехать 6 июня в Сербию не без приглашения — инициатором этого визита выступил лично президент Сербии Александр Вучич. Так неназванный дипломатический источник прокомментировал 21 июня изданию появившиеся в некоторых сербских СМИ Nova S слухи о том, что Лавров сам навязал Сербии свой визит.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в конце мая, Вучич пригласил российского министра иностранных дел посетить Сербию. Российская сторона приняла это приглашение, и тут же начались приготовления к визиту», — рассказал неназваный дипломатический источник издания.

По его словам, сербская сторона была готова оказать гостеприимство Лаврову, но она, очевидно, не предвидела жесткую реакцию ЕС.

Напомним, что ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила в эфире сербского телеканала Happy, что Сергей Лавров, если бы он действительно был другом Сербии, даже не планировал бы визит 6 и 7 июня. Визит сорвался из-за того, что Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили российскому правительственному самолету пересечь их территорию на пути в Сербию.