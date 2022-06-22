Москва, , 00:03 — REGNUM Румыния уже поглощает Молдавию, просто этот процесс происходит постепенно, как «ползучий аншлюс». Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Флаг Румынии Pixabay.com

«При существующих сегодня геополитических трендах Молдавия сегодня обречена на ту или иную форму аншлюса с Румынией. Просто он может принимать различные формы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, объединение во многом уже произошло: границ между странами нет, граждане Молдавии свободно получают румынские паспорта и с ними свободно перемещаются по ЕС.

Все представители элит и даже среднего звена, и часть нижнего управленческого звена — учителя и врачи, все прошли стажировки и практику в Румынии, отметил эксперт.

«Соответственно, такая ползучий аншлюс уже происходит на наших глазах. Мы не хотим в это верить, говорим, что мы еще поборемся за Молдавию, что-то сделаем, но молодежь и средний возраст мы упустили и упустили давно. Сейчас мы пожинаем плоды этого упущения. Голосование за Санду хорошо показало, в какую сторону смотрит эта часть населения — в сторону Бухареста и ЕС», — заключил Соин.

Напомним, что вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о том, что переговоры в формате «5 + 2» необходимо изменить, пересмотрев роль США и ЕС.