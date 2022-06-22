22 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью в турецкой газете, в которой руководство Турции призывают отказаться от дальнейших взаимодействий с НАТО.

Елизавета Коробова, , 00:05 — REGNUM Материал турецкой газеты Cumhuriyet, согласно которому Турция не увидела ни одного преимущества за все 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето, поэтому Турции пора разорвать связи с НАТО, стал поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Весь мир уже устал от НАТО. Надеюсь, скоро мир отдохнёт без альянса. Кстати, НАТО без Турции — это как ноль без палочки», — подметил Onur P.

Многие пользователи пришли к выводу, что все прекрасно понимают, что Североатлантический альянс давно уже не является оборонительным союзом, а лишь служит интересам Соединённых Штатов Америки.

«НАТО расфигачило Югославию, войска НАТО убили тысячи ни в чём не виновных людей. Уже тогда всё стало понятно про этот «оборонительный» альянс», — напоминает Алиса К.

«Североатлантический альянс — это помойка из разнокачественных стран. Официально. Как и Евросоюз, кстати, где от «союза» одно лишь название», — считает Осип Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО только и занято тем, что обостряет конфликт с Российской Федерацией, а это идёт вразрез интересам руководства Турции, для которой Россия является очень выгодным партнёром.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Nato.int

«НАТО уже давно утратил те функции, ради которых создавался. Сейчас альянс — это просто рычаг давления на Россию. И только на Россию. Больше ни на кого он своё острие не направляет. Китай слишком далеко, для него Америка AUKUS создала», — написал Будимир С.

Часть людей полагает, что Турция грезит о возвращении Османской империи, главой которой будет Анкара.

«Да уж. Но это всё пока, увы, гипотетически. О новой империи, при условии зависимости от НАТО, Турции придётся забыть. А это не в планах Эрдогана, так что неудивительно, что турки ищут пути выхода из альянса», — пишет Сергей Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что желание отдельных членов выйти из состава НАТО — это тревожный звоночек для всего блока.

«Получается, что НАТО начинает уже разваливаться! Очень интересно. Сами себя губят, даже России не приходится участвовать в этом процессе», — заметил Эрмин Х.

«Похоже, что это новая глава в мировой истории. Я если честно не припомню, чтобы кто-то по своей воле выходил из НАТО. Это будет прецедент, после которого начнётся распад блока», — предрекает Фируза К.

Нашлись и те, кто уверены, что разрыв отношений между Турцией и НАТО если и произойдёт, то это будет очень трудным и болезненным процессом.

«Что бы там турки ни думали, НАТО просто так никого из своих лап не выпустит. Там ведь каждая страна платит за членство огромные взносы, да и перестановка военных сил на континенте и уменьшение альянса Западу на пользу не пойдёт. Так что Анкаре ещё предстоит бороться за право на самостоятельность», — указывает Казимир К.

Напомним, 21 июня турецкая газета Cumhuriyet опубликовала материал, согласно которому Турция не увидела ни одного преимущества за все 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето, поэтому Турции пора разорвать связи с НАТО.