Москва, , 23:55 — REGNUM Популярный рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) раскрыл свои ежемесячные расходы. Об этом 21 июня сообщил портал «Культуромания».

Егор Крид Igor Egor

По словам артиста, в апреле 2022-го он потратил 20 млн рублей, а спустя месяц увеличил сумму трат до 34,5 млн рублей. Примечательно, что в 2020 году издание Forbes включило Крида в список самых высокооплачиваемых знаменитостей России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Баста (Василий Вакуленко) рассказал, как относится к Егору Криду. Как признался музыкант, он положительно относится к Криду и вовсе не испытывает к нему ненависти, как ранее об этом писали различные СМИ

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