Москва, 21 июня, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Популярный рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) раскрыл свои ежемесячные расходы. Об этом 21 июня сообщил портал «Культуромания».

Igor Egor Егор Крид

По словам артиста, в апреле 2022-го он потратил 20 млн рублей, а спустя месяц увеличил сумму трат до 34,5 млн рублей. Примечательно, что в 2020 году издание Forbes включило Крида в список самых высокооплачиваемых знаменитостей России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Баста (Василий Вакуленко) рассказал, как относится к Егору Криду. Как признался музыкант, он положительно относится к Криду и вовсе не испытывает к нему ненависти, как ранее об этом писали различные СМИ.