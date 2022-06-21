Саранск, , 23:36 — REGNUM В Мордовии госпитализирован 54-летний мужчина, который получил травмы, попав под колёса собственного мотоблока. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республики.

Мотоблок, наехавший на мужчину пресс-служба управления МВД по Мордовии

Авария произошла в селе Козловка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоблоком BRAIT, при движении задним ходом водитель упал с транспортного средства. Мотоблок при этом совершил на него наезд.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего права управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воткинске 10-летняя девочка получила травмы, попав под колеса автомобиля отца. водитель автомобиля Scoda оставил в машине свою десятилетнюю дочь. Оставшись один, ребенок пересел на водительское сиденье и снял автомобиль с ручника. Машина начала движение задним ходом. Девочка вышла из салона авто, пытаясь его остановить и попала под колеса.

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