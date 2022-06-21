Приштина, , 23:38 — REGNUM В посольстве США в Косово 21 июня прокомментировали подписания приложения к соглашениям по энергетике между Сербией и Косово.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление посольства:

«Достигнутый сегодня посредством заключения соглашения по энергетической дорожной карте прогресс в отношениях между Косово и Сербией представляет огромную важность.

Как и всегда, Косово продемонстрировало свою конструктивность и вовлеченность в процесс.

Теперь шагом вперед станет его реализация».

Глава Косово Вьоса Османи подчеркнула, что Косово привержено реализации соглашений.