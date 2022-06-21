В США призвали Косово и Сербию к реализации достигнутых соглашений
Приштина, Сербия, 21 июня, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В посольстве США в Косово 21 июня прокомментировали подписания приложения к соглашениям по энергетике между Сербией и Косово.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сербия
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление посольства:
«Достигнутый сегодня посредством заключения соглашения по энергетической дорожной карте прогресс в отношениях между Косово и Сербией представляет огромную важность.
Как и всегда, Косово продемонстрировало свою конструктивность и вовлеченность в процесс.
Теперь шагом вперед станет его реализация».
Глава Косово Вьоса Османи подчеркнула, что Косово привержено реализации соглашений.