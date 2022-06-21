Макеевка, ДНР, , 23:35 — REGNUM Украинские вооружённые формирования обстреляли город Макеевка в ДНР ракетами вечером 21 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

Обстрел ВСУ вели со стороны города Авдеевка: в 19:28 мск они выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град».

По данным СЦКК, за сутки 21 июня в результате обстрела Макеевки ранена женщина 1971 года рождения и трое детей: мальчик 2009 года рождения, девочка 2009 года рождения и девочка 2016 года рождения — она находится в крайне тяжелом состоянии.

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