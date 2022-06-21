Вашингтон, 21 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Об этом он заявил журналистам 21 июня.

По словам Байдена, время таких переговоров и иных контактов на высшем уровне еще не определено.

«Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время», — сказал Байден.

Тему этого разговора он уточнять не стал.