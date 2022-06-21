Байден заявил, что намерен провести переговоры с Си Цзиньпином
Вашингтон, 21 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден
Об этом он заявил журналистам 21 июня.
По словам Байдена, время таких переговоров и иных контактов на высшем уровне еще не определено.
«Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время», — сказал Байден.
Тему этого разговора он уточнять не стал.