Сараево, 21 июня, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Большие объёмы вооружения и военного оборудования, которое европейские страны дарят Украине, США перенаправляют в сепаратистское Косово и в Албанию. Об этом 21 июня заявил эксперт по вопросам терроризма и безопасности Джевад Галияшевич новостному агентству «Срна».

Rosguard. gov.ru Иностранное вооружение, изъятое у украинских националистов в Харьковской области

По словам эксперта, в Косово и Албании в итоге «оседают» некоторые системы вооружения из Боснии и Герцеговины, стрелковое оружие и минометы.

Галияшевич считает, что особо велик риск «военных ударов» по территории Рашской области на юге Сербии, где в трех муниципалитетах — Прешево, Медведжа и Буяновац — проживает большая доля албанского населения, а также по территории Черногории и Северной Македонии.

Галияшевич добавил, что албанский национальный вопрос и албанская национальная экспансия не исчерпались с самопровозглашением независимости Косово. По его мнению, пока Сербия держит косовский вопрос в «замороженном состоянии», экстремисты не могут проявить военные амбиции по отношению к упомянутым территориям.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве заявила о том, что на Балканах существует «черный рынок» вооружения.