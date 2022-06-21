Париж, 21 июня, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Французская актриса Леа Сейду собирается сняться в сиквеле «Дюны». Об этом написало издание Deadline 21 июня.

Кадр из интервью на телевидении Леа Сейду

Как сообщил источник, в настоящий момент актриса ведёт переговоры о роли Марго Фенриг. Съёмки картины должны начаться летом 2022-го.

Напомним, мировая премьера «Дюны 2» намечена на 20 октября 2023 года. К своим ролям во второй части вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и Стеллан Скарсгард.