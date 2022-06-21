Приштина, Сербия, 21 июня, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной косовской партии Демократическая лига Косово Люмир Абдиджику 21 июня призвал премьер-министра Косово Альбина Курти доказать теперь выраженное им в годы подписания Брюссельских соглашений 2013 и 2015 годов по энергетике мнение о том, что они легализуют влияние Сербии на севере Косово.

Ldk-ks.eu Люмир Абдиджику

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 21 июня Косово и Сербия подписали приложение к соглашениям 2013 и 2015 годов, в котором устанавливаются конкретные сроки инкассации энергосистемы на севере Косово.

Напомним, жители четырех северных муниципалитетов Косово не платят за электроэнергию с 1999 года.