Варшава, , 23:25 — REGNUM Власти Польши не планируют депортировать из страны граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации на родине. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

«Появившиеся в социальных сетях сообщения, согласно которым украинцы в возрасте 18-60 лет должны быть депортированы из Польши, — это дезинформация. Фотографии для подтверждения этих тезисов были сфальсифицированы, а представленные документы не соответствуют действительности», — передаёт сообщение министерства «Польское радио» .

Ранее в интернете появилось сообщение о депортации граждан Украины.

«Польские власти дают беженцам с Украины 10 дней, чтобы выехать в другое место. В противном случае мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые годятся в армию, будут идентифицированы, найдены и отправлены на военную службу в ВСУ», — говорилось в сообщении. Министерство иностранных дел назвало это сообщение «фейковой новостью».

В связи с военным положением, введённым Киевом после начала российской военной спецоперации на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.