Ижевск, 21 июня, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Удмуртия дополнительно получит 20,7 млн рублей на лекарства для граждан льготных категорий и продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Об этом сообщается в группе сторонников депутата Госдумы Андрея Исаева («Единая Россия») в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

20 июня предложение о выделении Удмуртии дополнительного финансирования на эти цели было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ.

Уточняется, что выделение средств обусловлено превышением фактической инфляции над прогнозируемым в 2021 году уровнем.

В целом на данном направлении республика выделяет 289,6 млн рублей в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии была проведена проверка по обращению о нарушении прав ребенка на льготное лекарственное обеспечение. Ребенку с орфанным заболеванием был прописан препарат Вигабатрин, не зарегистрированный на территории РФ. Однако соответствующая процедура закупки и ввоза препарата не была проведена, ребенок лекарство не получил, хотя препарат был необходим по жизненным показаниям.

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