Москва, , 23:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня совершит официальный визит в Иран, сообщил 21 июня постпред России при международных структурах в Вене Михаил Ульянов в своем Телеграм-канале.

МИД России Nikita Dezhurny

«Завтра С. В. Лавров посетит с официальным визитом Иран», — написал Ульянов.

Ранее российский постпред в Вене рассказал, что провел переговоры с временным поверенным в делах Ирана Мохаммадом Резой Гаэби на тему восстановления ядерной сделки.

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