Москва, 21 июня, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня совершит официальный визит в Иран, сообщил 21 июня постпред России при международных структурах в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

Nikita Dezhurny МИД России

«Завтра С. В. Лавров посетит с официальным визитом Иран», — написал Ульянов.

Ранее российский постпред в Вене рассказал, что провел переговоры с временным поверенным в делах Ирана Мохаммадом Резой Гаэби на тему восстановления ядерной сделки.