Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Как могут в Москве допускать возможность смертной казни для американцев? Так 21 июня отреагировали в Белом доме на комментарий по поводу пленных американских наёмников пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что он потрясён словами Пескова. А именно тем, что «должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине».

Джон Кирби «Однако я думаю, что для нас важно чётко дать это понять: абсолютно потрясает даже сама мысль, само предположение, что такой исход мог бы стать результатом в данном случае для этих двух лиц».

Напомним, Песков по поводу двух американцев, воевавших на стороне украинских боевиков и попавших под Харьковом в плен, сказал, что не исключена для них в Донбассе смертная казнь, — всё решит суд.

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