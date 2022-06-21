Москва, , 23:16 — REGNUM Объявлен сбор пожертвований на поддержку добровольческого казачьего отряда «Дон», который принимает участие в специальной военной операции на Украине. Об этом в своём телеграм-канале написал верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс skwrz.ru

«Мы объявили сбор под наши стяги в поход против нацизма, против тех, кто поставил своей целью уничтожать нас и во всеуслышание признался в этом. Средства, которые будут собраны, пойдут на доэкипировку наших братьев-казаков и приобретение необходимого имущества и оборудования, не входящего в текущую номенклатуру воинского подразделения. Нам необходимы квадрокоптеры, экипировка, снаряжение и средства связи. Всё это сильно повышает нашу эффективность в бою, сохраняя жизни казакам отряда», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что в район проведения специальной военной операции на Украине добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), отправился в апреле. Казачьи батальоны принимают активное участие в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над освобождёнными от украинских боевиков населёнными пунктами.

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