Москва, 21 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, почему решила не уезжать из России вслед за коллегами. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» 21 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

По словам Собчак, она переживает из-за политической обстановки в стране, однако не собирается уезжать, поскольку считает себя патриоткой. Помимо этого, телеведущая отметила, что не понимает артистов, которые уехали из России в первые дни после начала спецоперации на Украине.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксению Собчак обвиняют в мошенничестве. Участники курса «Метод Собчак» просят организовать проверку деятельности телеведущей.