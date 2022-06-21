Бишкек, 21 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Киргизия заинтересована в привлечении передовых технологий и менеджмента российских компаний для более активного развития экономики республики. Об этом заявил вице-премьер-министр Бакыт Торобаев на открытии международной промышленной выставки «Expo Eurasia — 2022».

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По словам высокопоставленного чиновника, у киргизской стороны «есть, что предложить российскому бизнесу».

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«Киргизия всегда поддерживает инициативы и проекты добросовестных иностранных инвесторов и готова оказать максимальную помощь в их дальнейшей реализации», — подчеркнул он.

Также заместитель главы киргизского правительства отметил, что товарооборот между Киргизией и Россией в 2021 году превысил $2 млрд 285,4 млн (128 млрд 377 млн рублей по текущему курсу).

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