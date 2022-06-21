Москва, , 23:10 — REGNUM Около 29 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории ЛНР и ДНР российскими отрядами разминирования, сообщил 21 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Разминирование Mchs-lnr.su

Он уточнил, что только за последний день было обезврежено 223 таких предмета.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 474,8 гектара территорий (в том числе за сутки — 24,72 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 28 921 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 223», - рассказал Мизинцев.

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