Москва, 21 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Родина» (Москва) 21 июня объявил о подписании 25-летнего российского центрального полузащитника и воспитанника московского ЦСКА Астемира Гордюшенко. Футболист пополнил клуб на правах свободного агента.

Fctomtomsk.ru ФК «Томь»

В прошедшем сезоне Астемир Гордюшенко, выступая за «Томь», принял участие в 35-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также полузащитник получил девять желтых карточек.

За «Томь» Гордюшенко выступал с 16 июля 2021 года после перехода из московского «Торпедо» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.