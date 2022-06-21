Йошкар-Ола, , 23:09 — REGNUM С начала эпидсезона по состоянию на 20 июня в Марий Эл за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 676 человек, в том числе 214 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

За аналогичный период в прошлом году от клещей пострадали 1230 человек, а в 2020-м — 629 граждан.

Только за минувшую неделю с 13 по 19 июня в республике зарегистрирован 121 пострадавший от клещей, включая 39 детей.

Отмечается, что с целью профилактики клещевых инфекций в этом году акарицидная обработка проведена на площади 782,47 гектаров, что составляет 104,3% от плана. В эту площадь входит и 85 гектаров на территориях детских оздоровительных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 9297 человек. Лабораторно подтверждены 40 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 50 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

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