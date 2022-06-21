Челябинская область, 13 ноября, 2010, 10:54 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области провела проверку в исправительной колонии общего режима для осужденных женщин, расположенной в Челябинске, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Об этом 13 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ряде отрядов учреждения не соблюдались нормы жилой площади, на одну осужденную приходилось менее3 кв.м. Не обеспечивалось раздельное содержание различных категорий осужденных. Отсутствовало необходимое количество сантехнического оборудования. Ряд жилых помещений учреждения не дооборудованы пожарной сигнализацией.

Кроме того, выявлены нарушения законодательства при работе с обращениями осужденных, в части проведения воспитательной работы, при оказании медицинской помощи.

По результатам прокурорской проверки 4 должностных лица, в том числе начальник колонии, привлечены к дисциплинарной ответственности.