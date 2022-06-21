Сочи, Краснодарский край, , 23:07 — REGNUM Как сообщает издание «Чемпионат», футбольный клуб «Сочи» согласовал с самарскими «Крыльями Советов» трансфер 24-летнего российского нападающего Владислава Сарвели. Футболист присоединится к «Сочи» на сборе команды.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

За «Крылья Советов» Владислав Сарвели выступает за «Крылья Советов» с 1 августа 2020 года после перехода из «Чертаново» за 800 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро, а соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Владислав Сарвели принял участие в 29-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.