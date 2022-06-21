Саутгемптон, Великобритания, 21 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Саутгемптон», выступающий в АПЛ, 21 июня объявил о выкупе 20-летнего немецкого центрального защитник и воспитанника «Бохума» Армела Белла-Котчапа. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 10 миллионов евро. Ранее Белла-Котчап также числился в академии менхенгладбахской «Боруссии».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Армел Белла-Котчап принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 1679 минут.