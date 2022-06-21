Санкт-Петербург, , 23:02 — REGNUM В память о жертвах, которые понес советский народ в годы Великой Отечественной войны, на Дворцовом мосту Петербурга в ночь на 22 июня, с 01:15 до 04:55 мск, появится лазерная проекция свечи в рамках акции «Свеча памяти», сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Проекция подготовлена изданием «Петербургский дневник» при поддержке комитета.

Решётка Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

В эту ночь Дворцовый мост будет разведен под звуки «Священной войны». Затем над Невой прозвучат композиции военных лет «Вечер на рейде», «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом» и другие.

Тем временем рядом, на Дворцовой площади, ко Дню памяти и скорби участники движения «Волонтеры Победы» готовят инсталляцию из 50 тысяч свечей, которые будут гореть с полуночи до трех часов ночи.

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Напомним, в 12:15 мск 22 июня будет объявлена общероссийская минута молчания в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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