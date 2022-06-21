Милан, Италия, , 23:00 — REGNUM 21 июня пресс-служба миланского «Интера» объявила, что главный тренер основной команды Симоне Индзаги продлил контракт с клубом. Новое соглашение, по информации источника, рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Под руководство Индзаги «Интер», одержав 25 побед, потерпев 4 поражения и набрав 84 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. Первое место по итогам сезона занял «Милан», набравший на два очка больше.

Ранее сообщилось, что в летнее трансферное окно состав «нерадзурри» пополнит 29-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который будет выступать за миланский клуб на правах аренды. «Интер» заплатит «Челси» более 8 миллионов евро за годичную аренду футболиста.