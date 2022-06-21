Москва, , 23:11 — REGNUM На территории Москвы ведётся съёмочный процесс космической драмы «Вызов». Об этом сообщил портал KinoNews 21 июня.

Милош Бикович в фильме «Холоп» Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия

Как сообщил источник, съёмки проходят в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а также в павильоне, переоборудованном под Центр управления полётами. Главные роли в ленте исполняют Юлия Пересильд и Милош Бикович.

Напомним, «Вызов» рассказывает о девушке-космонавте, которой предстоит отправиться в опасное космическое путешествие. Дата премьеры фильма пока что не раскрывается.

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