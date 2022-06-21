Брюссель, , 22:53 — REGNUM Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель официально проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление на саммите 23–24 июня.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Боррель написал 21 июня на своей странице в Twitter.

«Проинформировал министра Дмитрия Кулебу о дискуссии с министрами иностранных дел ЕС о российской агрессии. ЕС продолжит непоколебимую поддержку Украины так долго, как это потребуется. Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины на текущей неделе», — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала участникам саммита ЕС дать статус кандидатов Украине и Молдавии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Потрясающие кастрюли». На Украине верят, что её скоро примут в ЕС