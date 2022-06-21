Приштина, , 22:58 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 июня прокомментировал заключение соглашения по энергоснабжению севера Косово с Сербией.

Электричество

На вопрос журналистов албанского новостного агентства Telegrafi, о том, когда начнется инкассация (прием платежей за электроэнергию) на севере Косово, Курти отметил, что подробная информация будет предоставлена его пресс-секретарем Бесником Бислими.

По словам Курти, соглашение по энергетике важно для Косово, поскольку все это время бесплатная поставка электроэнергии на север Косово наносила ущерб бюджету Косово.

Бислими, являющийся также главой косовской делегации в диалоге с Сербией, пообещал, что отныне жители северных муниципалитетов Косово будут получать счета за электроэнергию. Соглашение стало приложением к энергетическим соглашения, подписанным в Брюсселе в 2013 и 2015 году.

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