Москва, , 22:35 — REGNUM Основания, на которых Tele2 резкого повышает тарифы на безлимитную сотовую связь, хотели бы узнать в Минцифры РФ, сообщает 21 июня ведомство в своём телеграм-канале. Этот же вопрос волнует ФАС.

Tele2 Tele2gid.ru

Отметив, что 21 июня абоненты Tele2 получили сообщения о том, что стоимость безлимитных тарифов увеличивается более чем в полтора раза, ведомство сообщило: «Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен».

В сообщении сказано, что если повышение окажется необоснованным, «оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню».

Ведомство добавило, что в апреле совместно с ФАС им были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учётом текущего уровня инфляции».

Согласно этому документу, сотовые операторы могут без проведения проверок и расследований поднимать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции, то есть если считать на конец мая этого года — не более чем на 11,8%.

Кроме того, операторы должны за две недели до планируемого повышения уведомлять антимонопольный орган о своём решении. Поскольку этого, по-видимому, сделано не было, «Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2».

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